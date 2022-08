Jelang HUT RI, Pemkot Mataram Gelar Pasar Rakyat

ntb.jpnn.com, MATARAM - Dalam rangka menyambut HUT RI Ke-77 dan HUT Kota Mataram, Pemkot Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan menggelar pasar rakyat.

Pasar rakyat akan digelar di enam kecamatan di seluruh Kota Mataram.

Kegiatan ini diadakan untuk menstabilkan harga sejumlah komoditas di pasaran.

"Pasar rakyat dijadwalkan mulai tanggal 15 Agustus hingga lima hari ke depan," kata Kepala Bidang Pengendalian Bahan Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram Sri Wahyunida.

Berdasarkan data dari Pasar Mandalika, sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan dalam beberapa pekan ini, antara lain telur ayam broiler yang terus naik dari harga Rp 1.400 per butir kini menjadi Rp 1.850 per butir, bawang merah dari Rp 30.000 per kilogram menjadi Rp 35.000 per kilogram.

Begitu juga dengan harga cabai yang masih fluktuasi dari Rp 50.000 per kilogram hingga Rp 57.000 per kilogram.

Sementara, untuk beras medium dan premium harganya masih stabil yakni Rp 8.500 per kilogram dan Rp 10.000 per kilogram, gula pasir bahkan mulai turun dari Rp 14.500 per kilogram menjadi Rp 14.000 per kilogram.

Begitu juga dengan harga daging ayam broiler hari ini turun menjadi Rp 38.000 per kilogram dari Rp 40.000 per kilogram, sedangkan daging sapi segar masih stabil Rp 125 ribu per kilogram.