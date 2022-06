MXGP Indonesia di Samota akan Hasilkan 35 Ton Sampah dalam Sehari

ntb.jpnn.com, SUMBAWA - Selain upaya untuk menyukseskan, perlu juga dipikirkan efek lain lain dari Motocross Grand Prix (MXGP) di Samota.

Salah satu efek yang akan muncul adalah sampah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Nusa Tenggara Barat memprediksi, sampah yang dihasilkan selama MXGP di Samota berlangsung akan mencapai 35 ton per hari.

Sementara, kegiatan MXGP Samota akan berlangsung 24-26 Juni dan diperkirakan ditonton 50 ribu orang.

"Titik-titik keramaian tentu akan menghasilkan berbagai jenis sampah, baik organik maupun non organik. Dari estimasi Tim Zero Waste Dinas LHK NTB diproyeksikan timbunan sampah dari MXGP ini sebesar 35 ton per hari. Dengan demikian maka harus terdapat cara untuk mengatasi sampah tersebut," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Julmansyah.

Julmansyah mengatakan, pihaknya telah menyusun dan menyiapkan cara agar sampah yang dihasilkan di MXGP Samota bisa terkelola dengan baik sesuai dengan konsep zero waste atau bebas sampah.

"Penyiapan tata kelola persampahan akan dilakukan melalui sejumlah tahapan proses yang menjadi pedoman penangan sampah di MXGP yakni pemilahan, penanganan dan edukasi," katanya.

Tahapan pemilahan tersebut dilakukan sejak dari sumber sampah, yaitu pada tiap-tiap tempat sampah yang telah terpilah terbagi-terbagi organik dan an organik.