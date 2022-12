Natal di Arab Saudi DIrayakan dengan Leluasa

ntb.jpnn.com, JEDDAH - Arab Saudi makin toleran terhadap warga nonmuslim.

Tahun ini, warga Nasrani bisa merayakan Natal dengan lebih leluasa.

Tahun-tahun sebelumnya, ekspatriat beragama Kristen di Arab Saudi merayakan Natal secara tertutup di rumah masing-masing.

Namun, kini mereka bisa merayakan hari kelahiran Isa Almasih itu dengan lebih terbuka karena lingkungan dan budaya yang kian toleran.

Lagu “All I Want for Christmas Is You” milik Mariah Carey pun berkumandang di wilayah sibuk di Jeddah.

Suasana Natal juga hadir di toko roti kondang di kota pelabuhan itu.

Negeri bernama Al-Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah itu merupakan negara Islam.

Oleh karena itu, Natal bukanlah tradisi di negeri pimpinan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud tersebut.