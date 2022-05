Jelang Iduladha: Stok Minyak Goreng di Lombok Tengah Aman

ntb.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Stok minyak goreng di Lombok Tengah, NTB dipastikan aman untuk kebutuhan hari raya Iduladha 1443 Hijriah.

"Stok minyak goreng tidak ada masalah, aman," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah Suhartono, Sabtu (28/5).

Dari hasil pantauan yang telah dilakukan petugas, harga minyak goreng curah di pasaran sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yakni Rp 14 ribu hingga Rp 15 ribu per liter.

Sedangkan, untuk harga minyak premium berkisar Rp 25 ribu hingga Rp 27 ribu per liter.

"Kalau minyak goreng premium diserahkan ke harga pasar, karena tergantung merek," katanya.

Harga kebutuhan bahan pokok maupun bumbu dapur hingga saat ini masih stabil seperti beras Rp 10 ribu per kilogram, telur Rp 45 ribu per terai, daging Rp 120 ribu per kilogram dan daging ayam Rp 45 ribu per kilogram.

Selain itu, harga cabai rawit kecil Rp 40 ribu per kilogram, cabai besar Rp 30 ribu per kilogram, bawang merah Rp 30 ribu per kilogram, bawah putih Rp 25 ribu per kilogram.

"Harga masih stabil, kalau menjelang Lebaran kemungkinan naik," katanya.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak goreng tersebut, pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak terkait telah melakukan operasi pasar murah beberapa waktu lalu.