BBM Naik, 104 Keluarga di Lombok Timur Terima BLT

ntb.jpnn.com, LOMBOK TIMUR - Penerima bantuan langsung tunai dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BLT BBM di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, mencapai 104 ribu.

Angka tersebut berasal dari data sementara Dinas Sosial.

"Jumlah tersebut masih belum final, menunggu data by name by address (berdasar nama dan alamat) dari Kementerian Sosial," kata Kepala Dinas Sosial Lombok Timur H. Suroto, Kamis (8/9).

Ia mengatakan, bahwa BLT BBM diberikan kepada warga tidak mampu yang sudah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Oleh karena itu, Suroto mengimbau para kepala desa dan camat untuk mendata warga yang tidak mampu yang belum masuk dalam DTKS.

"Ini akan diusulkan untuk menerima bantuan sosial melalui pemerintah provinsi maupun kabupaten," katanya.

Pemerintah pusat menyalurkan BLT BBM senilai Rp 150 ribu per bulan per keluarga selama empat bulan dari September sampai Desember 2022.

Bantuan tersebut akan disalurkan dalam dua tahap melalui Kantor Pos.