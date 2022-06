Harga Cabai di Pasar Mandalika Naik Turun, Pemicunya Tak Bisa Dihindari

ntb.jpnn.com, PASAR MANDALIKA - Harga cabai di pasar tradisional Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) setiap harinya mengalami fluktuasi.

Dinas Perdagangan Kota Mataram menyebutkan, fluktuasi harga cabai ini yang dipicu oleh faktor cuaca.

"Harga cabai-cabaian yakni cabai rawit, cabai merah keriting, dan cabai merah besar biasa mengalami fluktuasi yang dipicu perubahan cuaca," kata Kepala Bidang Pengendalian Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram, Sri Wahyunida, Kamis (23/6).

Berdasarkan daftar harga Kamis (23/6) di Pasar Mandalika, harga cabai rawit mencapai Rp 90.000 per kilogram, turun dari hari sebelumnya Rp 95.000 per kilogram.

Sementara, Senin (20/6) lalu harga cabai rawit sempat Rp 80.000 per kilogram.

Untuk harga cabai merah keriting mengalami kenaikan dari hari sebelumnya Rp 60.000 per kilogram menjadi Rp 70.000 per kilogram, dan untuk cabai merah besar biasa masih tetap yakni Rp 50.000 per kilogram.

"Setiap hari harga untuk jenis cabai-cabaian ini masih fluktuasi karena perubahan cuaca," katanya lagi.

Menurutnya, berdasarkan informasi di lapangan harga cabai yang fluktuasi ini murni dipicu karena perubahan cuaca sehingga terjadi gagal panen dan stok terbatas.