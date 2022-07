Sangkal Gratifikasi, Gubernur NTB Malah Curhat Utang Ketua PKB

ntb.jpnn.com, MATARAM - Selain soal jatah preman, Gubernur NTB Zulkieflimansyah kini juga tengah ramai diperbincangkan terkait persoalan utang.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah disebut memberi piutang kepada Ketua DPW PKB NTB Lalu Hadrian Irfan sebesar Rp 1,5 miliar.

Tanggapan Zulkieflimansyah ini berawal ketika ada anggota WAG Fokus Lotim yang bertanya terkait gratifikasi.

Oleh Politisi PKS tersebut ditegaskan, tak ada gratifikasi. Malah sebaliknya, Ketua PKB belum membayar utangnya.

Tak berhenti sampai disana. Gubernur Zulkieflimansyah juga mempertegas, bila hutang piutang ini saksinya banyak dan itu dilakukan secara terbuka di Bank Jabar.

Pinjamannya sebesar Rp 5 miliar dan sudah dikembalikan Rp 3,5 miliar.

"Sisanya susah banget sampai sekarang," tulisnya.

"Pak Najam menawarkan diri bisa nagih sisanya tapi minta dibuatkan surat kuasa. As simple as that. Saya nggak grasak grusuk nagihnya ya karena sama Ketua PKB kenal dan masih berkomunikasi baik. Kok tiba-tiba surat kuasa Pak Najam yang berseliweran," lanjutnya.