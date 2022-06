Rocket Motor Cirkuit MXGP Samota Paling Menantang dalam Sejarah, Promotor Ungkap Alasannya

ntb.jpnn.com, SUMBAWA - Rocket Motor Circuit MXGP Samota-Sumbawa disebut-sebut menjadi arena paling menantang dalam sejarah MXGP.

Official National Promotor MXGP of Indonesia, Happy Harinto menyebut, pembuatan lintasan ini dieksekusi oleh masters trek berpengalaman.

Happy juga mnejadi sosok yang memilih Rocket Motor Circuit MXGP Samota-Sumbawa sebagai arena lomba.

Sirkuit ini memilki panjang lintasan 1,8 km.

"Masterpiece sebuah sirkuit karena mainnya banyak negatif. Obcycle bermacam-macam dan jarang ditemui di sirkuit mana pun. Sirkuit di Sumbawa ini komplet," kata Happy.

Happy mengatakan paket lengkap Rocket Motor Circuit MXGP Samota-Sumbawa meliputi up and down, cross down, up hill, dan down hill yang terbilang ekstrem.

Tikungan pertama di sirkuit ini langsung menawarkan sensasi tersendiri dan menjadi kesempatan pertama bagi riders untuk merangsek ke posisi terdepan.

Pembalap tidak saja harus memacu adrenalin untuk meraih posisi terbaik begitu masuk tikungan pertama, tetapi langsung dihadapkan dengan rintangan berikutnya.