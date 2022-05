Hu'u NTB Simpan Kekayaan Mineral 1,1 Miliar Ton, wow!

ntb.jpnn.com, DOMPU - Begini potensi sumber daya mineral pertambangan tembaga-emas Onto di Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu.

Per-Desember 2021 ini, total potensi sumber daya mineral yang dimiliki sebesar 1,1 miliar ton (Mt) @ 0,96 persen Cu (Tembaga) dan 0,58 g/t Au (Emas) dan total potensi sumber daya mineral Tereka sebesar 1,0 Mt @ 0,7 persen Cu dan 0,4 g/t Au.

Potensi tersebut diumumkan PT Sumbawa Timur Mining (STM).

Perkiraan potensi sumber daya mineral tersebut adalah hasil dari analisa 74 lubang pemboran, dengan total kedalaman 74.130 meter yang dibor ke dalam potensi sumber daya mineral Onto.

Dibandingkan dengan perkiraan potensi sumber daya mineral yang telah diumumkan pada Desember 2019, yaitu total potensi sumber daya mineral tertunjuk sebesar 0,76 Mt @ 0,93 persen Cu dan 0,56 g/t Au dan total potensi sumber daya mineral Tereka sebesar 0,96 Mt @ 0,87 persen Cu dan 0,44 g/t Au (total 1,7 Bt @ 0,89 persen Cu dan 0,49 g/t Au).

Perkiraan potensi sumber daya mineral Onto per Desember 2021 meningkatkan sebesar 0,4 Mt, atau setara dengan peningkatan sebesar >20 persen dibandingkan dengan per Desember 2019.

Potensi sumber daya mineral Onto merupakan bagian dari Proyek Hu’u milik STM.

Perusahaan ini adalah pemegang Kontrak Karya (KK) generasi ke-7 yang ditandatangani Pemerintah Indonesia pada 19 Februari 1998.