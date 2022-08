BBM Naik, Harga Sembako di Lombok Tengah Stabil, Ini Rahasianya

ntb.jpnn.com, MATARAM - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mengemukakan bahwa harga kebutuhan bahan pokok (sembako) masih stabil di tengah wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Suhartono.

"Harga sembako saat ini masih stabil, kecuali telur yang harganya naik dampak harga pakan yang mahal," kata di Praya, Selasa (30/8).

Berdasarkan data sementara harga sembako seperti Beras Rp 8 ribu-Rp 10 ribu per kilogram, gula pasir Rp 15 ribu per kilogram, minyak goreng curah Rp 14 ribu per kilogram, minyak goreng kemasan Rp 19 ribu per kilogram, daging sapi Rp 120 ribu per kilogram, daging ayam ras Rp 38 ribu per kilogram dan ayam kampung Rp 85 ribu per kilogram.

Sedangkan untuk harga bumbu dapur seperti cabai merah besar Rp 40 ribu per kilogram, cabai merah kecil Rp 35 ribu per kilogram, tomat Rp 8 ribu per kilogram, bawang merah Rp 25 ribu per kilogram, bawang putih Rp 22 ribu per kilogram.

"Harga tepung naik dari Rp 7 ribu per kilogram menjadi Rp 10 ribu per kilogram," katanya.

Untuk stok kebutuhan komoditas seperti sembako, daging, telur, minyak goreng dan barang strategis lainnya cukup tersedia di pasaran, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak panik dengan adanya wacana kenaikan harga BBM tersebut.

