NTB Punya Fashion on The Park, Tak Kalah Semarak!

ntb.jpnn.com, MATARAM - Nusa Tenggara Barat punya Fashion on The Park.

Prime Park Hotel & Convention Lombok, Nusa Tenggara Barat, merangkul sembilan desainer lokal (local designpreneur), termasuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menggelar kegiatan "Fashion On The Park" guna mempromosikan hasil kriya seni kearifan lokal.

General Manager (GM) Prime Park Hotel & Convention Lombok Maula Nico Rahardjo melalui mengatakan, desainer lokal dan pelaku UMKM yang dilibatkan itu berasal dari kota Mataram dan sekitarnya yang merupakan anggota gerakan ekonomi kreatif kota Mataram.

"Kegiatan itu kita gelar sekaligus untuk mencanangkan Park Lounge yang mulai beroperasi pada Sabtu (27/8) serta mendukung Visi dari Gekrafs sendiri yaitu 'Road To Mataram As A City Of Young Enterpreneur," katanya.

Kegiatan "Fashion On The Park" yang berlangsung pada Sabtu (27/8) dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan dihadiri oleh sejumlah pihak terkait lainnya.

Nico mengatakan, kolaborasi dengan desainer lokal termasuk pelaku UMKM dimaksudkan agar industri pariwisata dan kriya serta kuliner di Kota Mataram ini berjalan beriringan.

"Ketiga industri ini paling kuat di NTB khususnya Lombok," katanya.

Perhotelan dan pelaku usaha lainnya, kata Nico, harus saling membantu untuk memajukan pariwisata di Lombok.