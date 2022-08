Pertambangan di NTB Hal Penting, Ummat Menggelar Konferensi Internasional

ntb.jpnn.com, MATARAM - Prodi Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) menggelar konferensi internasional tentang pertambangan dan teknologi lingkungan.

International Conference on Mining and Environmental Technology (ICMET) ini diadakan pertama kalinya pada tahun 2019.

Rektor Ummat Dr. Arsyad Abd. Gani menjelaskan, kegiatan ini mengangkat tema 'Good Mining Practices and its Application' (praktik pertambangan yang baik dan penerapannya).

Menurut dia, konferensi ini sangat penting dilaksanakan, utamanya bagi kalangan akademisi jajaran perguruan tinggi dalam mengkaji dan menganalisa tentang berbagai persoalan.

"Khususnya di Ummat, ada program studi S1 Pertambangan dan D3 Pertambangan. Jadi isu pertambangan di NTB begitu hebat sehingga kami mencoba melakukan konferensi internasional dengan menghadirkan para pakar untuk mengkaji persoalan ini sesuai dengan tema yang kami angkat," ujarnya.

Joni Safaat Adiansyah, ketua panitia pelaksana menyampaikan bahwa konferensi ini berlangsung dua hari sejak Kamis (18/8).

Sebelumnya, Ummat menggelar "Sharing Session and Corporate Goes to Campus" pada 30 Maret 2022 sebagai rangkaian dari ICMET 2022.

Dalam konferensi ini hadir Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah, Walikota Mataram, Rektor Ummat, Rektor Universitas Cordova, Rektor Universitas Pendidikan Mandalika, Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup NTB, Kepala Bapedda NTB, Kepala Badan Riset NTB.