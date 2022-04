Awal Ramadan, Harga Sembako di Lombok Tengah Merangkak Naik, Apa Saja?

ntb.jpnn.com, MATARAM - Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok atau sembako di pasaran mulai mengalami kenaikan.

"Harga sembako saat ini rata-rata naik," kata Kepala Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, Raden Roro Mulyaningsih di Praya, Jumat (8/4).

Dari beberapa kebutuhan pokok tersebut, yang paling melonjak kenaikan sampai saat ini adalah minyak goreng dari Rp 17 ribu per liter menjadi Rp 25 ribu per liter.

Selanjutnya saat ini harga gula juga mengalami kenaikan dari Rp 12 ribu per kilogram naik menjadi Rp 14 ribu per kilogram.

"Harga minyak goreng ini yang masih dinilai mahal," katanya.

Sementara itu harga beras premium Rp 9,5 ribu per kilogram naik menjadi Rp 10 ribu per kilogram, telur Rp 40 ribu per terai naik menjadi Rp 42 ribu per terai.

"Sedangkan untuk harga bumbu dapur seperti cabe Rp 60 ribu per kilogram, tomat Rp 8 ribu, bawah putih Rp 40 ribu, bawah merah Rp 32 ribu," katanya.

Kenaikan harga kebutuhan pokok di bulan Ramadan memang terjadi setiap tahun, hal itu dikarenakan jumlah permintaan di pasar meningkat, sehingga harga sembako juga ikut naik.