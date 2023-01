Pembalap Indonesia Arbi Aditama Maju ke JTT JuniorGP 2023

ntb.jpnn.com - Pembalap Indonesia Arbi Aditama akan menjadi satu dari empat pembalap muda yang masuk dalam jajaran (lineup) Junior Talent Team (JTT) JuniorGP 2023.

Dikutip dari laman resmi, Selasa (17/1), Arbi bergabung dengan pembalap Thailand Tatchakorn Buasri, Eddie O'Shea dari Inggris, dan Danial Shahril dari Malaysia.

Keempatnya siap untuk kembali dan melanjutkan perjalanan mereka di Finetwork FIM JuniorGP on the Road to MotoGP.

Mereka masing-masing akan berlomba dengan nomor berbeda pada tahun 2023.

#5 Tatchakorn Buasri – Honda Racing Thailand

#8 Eddie O'Shea – British Talent Team

#57 Danial Shahril – Asia Talent Team

#93 Arbi Aditama – Astra Honda Racing Team

"Mempromosikan dan memberikan peluang bagi talenta muda dari berbagai jalur di Road to MotoGP, JTT menyatukan empat nama tim di bawah payung yang sama. Ini menyatukan upaya inisiatif Dorna Talent Promotion, serta sponsor dan mitra yang memberikan dukungan penting kepada pembalap dan tim muda," kata MotoGP.

Adapun Arbi Aditama dinilai telah berhasil menunjukkan kecepatan dan perkembangan baik sejak awal perjalanannya di Asia Talent Cup (ATC) dan JTT 2022, serta pindah ke Red Bull MotoGP Rookies Cup sebagai pembalap pilihan Dorna.

Kampanye JTT Rookies-nya memuncak pada sepuluh besar pertamanya ketika finish P10 di Valencia.