Mandalika di Piala Dunia 2022 Qatar

ntb.jpnn.com, DOHA - Ada Mandalika dalam ajang Piala Dunia 2022 di Qatar.

Aksi promosi tersebut muncul dalam bentuk mengkampanyekan “It’s Time for Bali”, “Kick-off Your Wonderful Journey in Indonesia”, “Your Next Ultimate GOAL: Indonesia”, dan “DIVE All The Excitement of Indonesia” yang dilengkapi dengan Bahasa Arab dengan latar belakang Bali dan lima Destinasi Super Prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan, Indonesia akan memanfaatkan momentum Piala Dunia FIFA World Cup 2022 di Qatar untuk mempromosikan destinasi wisata maupun ekonomi kreatif tanah air.

“Kami berharap Piala Dunia FIFA akan sukses dan membawa banyak peluang, serta potensi kolaborasi dan kerja sama antara kedua negara. Kita bisa ikut andil dalam menyiapkan produk-produk kreatif anak bangsa dan mempromosikannya kepada dunia,” kata Menparekraf saat kunjungan kerja ke Doha, Qatar, dalam keterangan resmi, Sabtu (3/12).

Kampanye ini dilakukan melalui publikasi media luar ruang (DOOH/Digital Out of Home Advertising) di tiga titik strategis berdekatan dengan stadium World Cup di Lusail Gateways, The Torch, Al Amiri Interchange & Bus Advertising dengan total estimasi viewer sebanyak 2,3 juta viewer.

“Aktivitas promosi ini diharapkan dapat meningkatkan awareness masyarakat internasional terhadap Indonesia dan memperkuat branding Indonesia sebagai destinasi unggulan dan penghasil produk ekonomi kreatif berkualitas yang wajib dikunjungi,” ucapnya.

Selain monitoring promosi branding Wonderful Indonesia pada media luar ruang yang dapat dilihat seluruh wisatawan dunia, Menparekraf juga melakukan business meeting dengan Qatar Airways, Qatar Investment Authority (QIA), Power International Holding (PIH), para travel agent & touroperator Timur Tengah, serta pertemuan dengan diaspora dan para mahasiswa/pelajar Indonesia di Doha, Qatar.

Berbagai pertemuan bisnis yang dilakukan di Qatar diharapkan dapat mendatangkan minat para investor dan para pemangku kepentingan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) Indonesia, serta dapat menjalin kerja sama dengan mitra bisnis pariwisata di Qatar untuk mendukung kebangkitan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja yang ditargetkan sebanyak 1,1 juta tahun 2022 dan 4,4 juta di tahun 2024.