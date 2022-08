4 Lokasi di Mataram untuk Operasi Pasar Murah, Cek yang Terdekat ya

ntb.jpnn.com, MATARAM - Bank Indonesia (BI) diminta untuk menggelar pasar murah di empat pasar tradisional di Kota Mataram, NTB.

Usulan oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram ini dipercaya bisa untuk menstabilkan harga beberapa komoditas yang mengalami lonjakan.

Kepala Bidang Pengendalian Bahan Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram Sri Wahyunida mengatakan, empat pasar tradisional yang diusulkan adalah Pasar Mandalika, Kebon Roek, Sindu, dan Pasar Pagesangan.

"Dari empat pasar yang kami usulkan, BI baru menyetujui OPM di Pasar Kebon Roek selama tiga hari yakni tanggal 6-8 Agustus 2022," kata Sri Wahyunida, Jumat (6/8).

Dalam kegiatan OPM, lanjutnya, BI bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang di dalamnya terdapat dinas/instansi terkait seperti Bulog, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta lainnya.

"Karena itu, komoditas yang dijual pada kegiatan OPM berasal dari binaan BI, sehingga harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasar," katanya.

Menurutnya beberapa komoditas yang saat ini mengalami gejolak harga antara lain, telur, bawang, cabai rawit, cabai besar, dan cabai keriting.

Untuk harga telur, kata Sri, harganya pada posisi Rp 55.000 per 30 butir, bawang Rp 35.000 per kilogram, cabai rawit Rp 45.000 per kilogram, cabai besar Rp 40.000 per kilogram dan cabai keriting Rp 50.000 per kilogram.