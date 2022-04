Gadis NTB, Dita Dismalasari Dewi, Melanglang Buana di Eropa

ntb.jpnn.com, MATARAM - Cerita pemuda asal Nusa Tenggara Barat (NTB) kali ini datang dari Dita Dismalasari Dewi.

Dita berada jauh dari kampung halamannya di Desa Labuhan Kuris, Lape Sumbawa Besar. Gadis 25 tahun ini kini sedang berada di Polandia.

Dita kuliah mengambil jurusan International Economics and Finance di Nicolaus Copernicus University.

“Saya baru menyelesaikan study di dua universitas lainnya,” kata Dita kepada JPNN.

Dua universitas lain yang dimaksudkan Dita adalah University of Angers di Perancis dan University of Macerata di Italia.

Di University of Angers, Dita menamatkan pendidikan dengan spesialisasi Law and Finance. Sedangkan di University of Macerata Dita fokus dalam Capital Markets and Financial Institutions.

Jurusan yang ditempuhnya sekarang ini, yakni International Economics and Finance, termasuk istimewa.

Bagi Dita, economics dan finance adalah jantung dari banyak permasalahan sosial yang muncul di tengah masyarakat.