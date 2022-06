Tarif Air Naik, PDAM Lombok Tengah Klaim Paling Murah

ntb.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Tarif air akan segera naik.

Hal tersebut akan diberlakukan PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah.

Kenaikan tarif sesuai amanat Permendagri dan SK Gubernur.

Kenaikan tarif tersebut juga dihajatkan untuk meningkatkan pelayanan ke depannya kepada para pelanggan.

Plt. Direktur Utama PDAM Loteng Bambang Supratomo mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk melakukan pembenahan Sumberdaya Manusia (SDM) dalam tubuh PDAM dengan cara yang lebih efisien.

"Agar PDAM bisa Full Cost Recovery (FCR) maka kami melakukan penyesuaian tarif sesuai amanat Permendagri dan SK Gubernur," katanya kepada GenPi.co NTB Kamis (16/6).

Ada penyesuaian sebesar Rp 560 per 1000 liter atau 1 kubik, dan selanjutnya biaya beban sebesar Rp 10.500 sudah dilebur ke tarif dasar air sehingga tarif air menjadi Rp 2.946 per 1 kubik yang saat ini Rp 1.306 per 1 kubik, ditambah biaya beban sebesar Rp 10.500.

Dengan begitu, pelanggan sudah tidak lagi membayar biaya beban.