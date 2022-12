Jalani Sidang UU ITE, Nikita Mirzani dapat Karangan Bunga, Pesannya bikin Haru

ntb.jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani mendapat karangan bunga saat mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Serang, Kamis (15/12).

Karangan bunga tersebut dikirim oleh salah satu penggemarnya dari Singapura.

Pada karangan bunga tersebut, bertuliskan kalimat dukungan untuk Nikita Mirzani yang masih harus melalui proses hukum terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan UU ITE.

"Semoga keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Buat Kak Nikita, we always support you," tulisan di karangan bunga tersebut.

Terkait kiriman bungan tersebut, Nikita Mirzani hanya mengucapkan terima kasih.

Dia tidak menyangka ada penggemar dari Singapura yang mengirim karangan bunga.

"Terima kasih yang kirim bunga dari Singapura, terima kasih," kata Nikita Mirzani dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube, Kamis (15/12).

Adapun Nikita Mirzani ditahan di Rutan Serang sejak akhir Oktober 2022 lalu.