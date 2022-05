Heboh Kasus PMK, Harga Daging Sapi di Lombok Tengah Stabil

ntb.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Harga daging sapi di pasar di wilayah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga saat ini masih stabil.

Hal tersebut penting untuk disampaikan mengingat penyakit mulut dan kuku (PMK) yang merebak belakangan ini.

"Harga daging sapi masih stabil Rp 120 ribu per kilogram," kata Kepala Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, Raden Roro Mulyaningsih, Kamis (19/5).

Harga daging maupun kebutuhan pokok lainnya sempat mengalami kenaikan menjelang Idulfitri 1443 Hijriah, bahkan terbilang gila-gilaan.

Harga daging sapi bisa mencapai Rp 150 ribu per kilogram, dan daging ayam Rp 50 ribu per kilogram, serta telur ayam ras Rp 45 ribu per trai.

"PMK ini tidak terlalu berdampak terhadap harga daging sapi saat ini," katanya.

Sementara itu, untuk harga bumbu dapur juga masih normal.

Cabai rawit kecil misalnya, masih berkisar di Rp 40 ribu per kilogram, cabai besar Rp 30 ribu per kilogram, bawang merah Rp 30 ribu per kilogram, bawah putih Rp 25 ribu per kilogram.